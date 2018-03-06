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06 марта 2018
05 марта 2018
20:53  06 марта 2018 0

Жильцы дома в Тюмени, где рухнула крыша, вскоре смогут вернуться в свои квартиры

Обрушение кровли жилого дома по ул. 50 лет ВЛКСМ. Тюмень, перевалов павел
Павел Перевалов комментировал ситуацию с места происшествияФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Заместитель мэра Тюмени Павел Перевалов рассказал «URA.RU», почему в тюменской многоэтажке обрушилась кровля. Также он пообещал, что жители смогут вернуться в свои квартиры уже через два дня.

«На крыше дома 91 по ул. 50 лет ВЛКСМ велись работы по ее замене. Подрядчик выполнял замену кровли участками по 30%. Видимо, в ходе работ были допущены ошибки, выводы о которых сделает комиссия. Но мы уже понимаем, что оставшаяся часть старой конструкции потеряла устойчивость и съехала набок», — объяснил Перевалов. По мнению чиновника, в момент обрушения кровля задела кирпичный парапет, на котором держалась, и обрушила его вниз. Этот парапет в свою очередь задел балконы и повредил их. В настоящее время кровельная конструкция нависает над подъездами.

«Людей из этой опасной зоны эвакуировали, зону оцепили. Завтра утром начнутся работы по демонтажу нависающих конструкций. В течение двух дней эти работы будут закончены, а также демонтированы разрушенные балконы, — подчеркнул Перевалов и пообещал, что через два дня жильцы смогут вернуться в свои квартиры.

В течение этого времени жильцы дома будут жить в гостинице «Колос». «Людей эвакуировали только из-за этих опасных нависающих конструкций. Дом находится не в аварийном состоянии», — уточнил заммэра Тюмени.

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К ликвидации ЧС привлекли все необходимые службы Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Кровля и балконы будут восстановлены в рамках тех работ, которые ранее были заявлены в рамках ремонта кровли. Вероятнее всего, источником финансирования станет страховая компания. «Все работы у нас застрахованы от возможного вреда имуществу третьих лиц. Скорее всего, источником финансирования будет страховая компания. Эти работы будут проведены достаточно быстро. Разрушенные балконы будут также демонтированы, и жильцы смогут вернуться домой через два дня. Все меры предосторожности будут приняты», — пообещал Перевалов.

Напомним, что в Тюмени в 16-18 частично обрушились крыша и два балкона жилой пятиэтажки, которая находится на улице 50 лет ВЛКСМ. Еще два балкона частично пострадали. Жертв и пострадавших нет.

Наталья Двизова
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