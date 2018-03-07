В Минобороны сообщили, когда в мире смогут разработать аналог «Искандера»

04:48 07 марта 2018 1

Ракетный комплекс является высокоточным и эффективным оружием Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Иностранные государства смогут создать аналоги российского оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» не раньше 2025 года. С таким заявлением выступил главнокомандующий Сухопутными войсками Вооружённых сил России генерал-полковник Олег Салюков.

«В плановом порядке продолжается перевооружение ракетных бригад с устаревшего ракетного комплекса „Точка-У“ на современный ракетный комплекс „Искандер-М“. Уже поставлено более 10 бригадных комплектов», — цитирует Life Салюкова.

Он также подчеркнул, что, согласно прогнозам разработчиков, создание аналога комплекса «Искандер-М» иностранными государствами будет возможно не ранее 2025 года. По его словам, этот комплекс является высокоточным, эффективным оружием, которое способно осуществлять пуски как баллистических, так и крылатых ракет. Они смогут преодолевать существующие и перспективные системы противоракетной обороны, пишет RT.