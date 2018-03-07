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07 марта 2018
06 марта 2018
04:48  07 марта 2018 1

В Минобороны сообщили, когда в мире смогут разработать аналог «Искандера»

Вечерняя репетиция парада на Площади 1905 г. Екатеринбург, ракетный комплекс, искандер
Ракетный комплекс является высокоточным и эффективным оружиемФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Иностранные государства смогут создать аналоги российского оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» не раньше 2025 года. С таким заявлением выступил главнокомандующий Сухопутными войсками Вооружённых сил России генерал-полковник Олег Салюков.

«В плановом порядке продолжается перевооружение ракетных бригад с устаревшего ракетного комплекса „Точка-У“ на современный ракетный комплекс „Искандер-М“. Уже поставлено более 10 бригадных комплектов», — цитирует Life Салюкова.

Он также подчеркнул, что, согласно прогнозам разработчиков, создание аналога комплекса «Искандер-М» иностранными государствами будет возможно не ранее 2025 года. По его словам, этот комплекс является высокоточным, эффективным оружием, которое способно осуществлять пуски как баллистических, так и крылатых ракет. Они смогут преодолевать существующие и перспективные системы противоракетной обороны, пишет RT.

Александр Черноскутов
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