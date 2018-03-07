Российских военных оденут в экзоскелеты

08:31 07 марта 2018 0

Армия внедряет новые технологии Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Армия РФ приступила к разработке экипировки следующего поколения. Солдат планируется одеть в экзоскелеты.

«В перспективную экипировку предусмотрена интеграция мини- и микроробототехнических комплексов, а также БЛА для повышения осведомлённости мотострелковых подразделений на поле боя. Для усиления физических возможностей военнослужащих в комплекты планируется включение экзоскелетов», — цитирует «Красная звезда» главнокомандующего сухопутными войсками генерал-полковника Олега Салюкова. Также планируется включить в экипировку «электронный модуль для оценки функционального состояния военнослужащего», который будет передавать данные об основных параметрах организма. Его начнут вводить уже в ближайшее время.

Планы дополнить экипировку экзоскелетами в российской армии обсуждают с 2017 года. При этом сама конструкция, выполненная из титана, уже существует. Как пишут argumenti.ru, пока остается открытым вопрос о разработке необходимого для нее электродвигателя и аккумулятора.

Отметим, также российская армия приступила к внедрению экипировки «Ратник». Боевая экипировка при массе меньшей на 2,5 кг, чем масса зарубежных аналогов, сможет обеспечить в 1,3 раза большую площадь защиты жизненно важных органов бойца, отмечает «Федеральное агентство новостей». Также для военных разрабатываются самоуправляемые пули для снайперов, роботизированные комплексы и специальная ткань, укрывающая технику от радаров, напоминает «Утро.ру».