Тысячи людей вышли на антивоенный митинг в Будапеште

Десятки тысяч венгров вышли на «Марш мира» в Будапеште с поддержкой Орбана Фото: AP/TASS/Zsolt Czegledi

Массовая антивоенная демонстрация под названием «Марш мира» состоялась в Будапеште при участии десятков тысяч человек. Акция завершилась митингом на площади Лайоша Кошута перед зданием национального парламента, где ожидается выступление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

«Сегодня из Будапешта будет передано сообщение всему миру: Венгрия говорит нет войне!» — заявил Орбан, ради этого выступления пропустивший начало двухдневного саммита Евросоюза в Брюсселе, передает ТАСС. Участники марша несли антивоенные транспаранты, флаги Венгрии и таблички с названиями венгерских городов. На одном из плакатов были изображены Орбан и президент США Дональд Трамп, что символизирует поддержку венгерским правительством миротворческих усилий американского лидера. Площадь Лайоша Кошута, вмещающая до 70 тысяч человек, была полностью заполнена, люди заняли также все прилегающие улицы.