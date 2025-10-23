Тысячи людей вышли на антивоенный митинг в Будапеште
Десятки тысяч венгров вышли на «Марш мира» в Будапеште с поддержкой Орбана
Фото: AP/TASS/Zsolt Czegledi
Массовая антивоенная демонстрация под названием «Марш мира» состоялась в Будапеште при участии десятков тысяч человек. Акция завершилась митингом на площади Лайоша Кошута перед зданием национального парламента, где ожидается выступление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
«Сегодня из Будапешта будет передано сообщение всему миру: Венгрия говорит нет войне!» — заявил Орбан, ради этого выступления пропустивший начало двухдневного саммита Евросоюза в Брюсселе, передает ТАСС. Участники марша несли антивоенные транспаранты, флаги Венгрии и таблички с названиями венгерских городов. На одном из плакатов были изображены Орбан и президент США Дональд Трамп, что символизирует поддержку венгерским правительством миротворческих усилий американского лидера. Площадь Лайоша Кошута, вмещающая до 70 тысяч человек, была полностью заполнена, люди заняли также все прилегающие улицы.
Акция приурочена к Дню памяти венгерского восстания 1956 года, который отмечается 23 октября. Во второй половине дня оппозиционная партия «Уважение и свобода» проведет собственную демонстрацию — «Национальный марш» на площади Героев. Обе акции рассматриваются как начало активной фазы предвыборной кампании перед парламентскими выборами в апреле 2026 года.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.