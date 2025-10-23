В России вводят новый регистр для беременных

В России запустят федеральный регистр данных о беременных с 1 марта 2026 года Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU

В России с 1 марта 2026 года начнет работу единый федеральный регистр, который будет содержать данные о беременных женщинах и исходах беременности. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.

«Для мониторинга ситуации с 1 марта 2026 года стартует единый федеральный регистр с отдельными заболеваниями, куда будут включены сведения о всех беременных женщинах и исходах их беременности, а также сведения о состоянии здоровья новорожденных детей», — сообщила Голикова на заседании. Информацию передает корреспондент URA.RU.

Создание регистра является частью системной работы по улучшению демографической ситуации в стране. На заседании Совета также обсуждались меры поддержки семей с детьми и совершенствование механизма материнского капитала.

Продолжение после рекламы