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07 марта 2018
06 марта 2018
08:37  07 марта 2018 0

Порноактриса, рассказавшая о романе с Трампом, подала на него в суд

Стефани Клиффорд утверждает, что десять лет назад ее связывали близкие отношения с ТрампомФото: Flickr/ASACP RTA

Американская актриса Стефани Клиффорд, снимающаяся в фильмах для взрослых, подала иск к Дональду Трампу. Ранее она заявляла о своем романе с нынешним президентом США.

Гражданский иск был подан в суд Лос-Анджелеса, пишет Life.ru. В тексте документа говорится о том, что Клиффорд и Трамп состояли в близких отношениях с лета 2006 года по 2007 год, а их встречи проходили на озере Тахо и в отеле Beverly Hills. Также из искового заявления следует, что соглашение порноактрисы и адвоката Трампа о неразглашении подробностей их интимных отношений недействительно, потому что Трамп свою подпись под ним не ставил. Ни на одном из листов иска подписи президента США также нет.

Ранее Дональда Трампа в сексуальных домогательствах обвинили 19 женщин, но он опроверг все эти сообщения, отмечает «Утро.ру». Так, в феврале 2018 года о связи с президентом США заявила 35-летняя Рейчел Крукс, которая работала секретаршей в нью-йоркском небоскребе «Трамп-тауэр».

Софья Стеклова
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