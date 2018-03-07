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07 марта 2018
06 марта 2018
Главные новости Свердловской области
13:26  07 марта 2018 0

В Екатеринбурге полиция массово останавливает женщин-водителей. ФОТО

Инспекторы на улицах вручают женщинам тюльпаныФото: «URA.RU»

Акцию «Цветы для автоледи» провели инспекторы ГИБДД Екатеринбурга. Тюльпаны 7 марта дарили девушкам и женщинам, получающим права или регистрирующим машину. Также цветы получат все женщины, которых полицейские остановят на дорогах.

Посетительницам регистрационно-экзаменационных подразделений торжественно вручали букеты и открытки от имени начальника свердловского ГИБДД. Улыбающимся автоледи автодорожные инспекторы желали здоровья, красоты, счастья и благополучия. Девушка, впервые получающая водительское удостоверение, не смогла удержаться от эмоций и пообещала сотрудникам ГИБДД всегда соблюдать правила дорожного движения и быть самым дисциплинированным водителем.

Накануне 8 марта дарить тюльпаны автоледи будут сотрудники ГИБДД по всей Свердловской области не только в отделениях, но и на дороге, рассказал «URA.RU» руководитель отдела пропаганды ГИБДД Екатеринбурга Наталья Лесникова.

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Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Наталья Михалева
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