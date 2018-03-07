13:26 07 марта 2018 0

Инспекторы на улицах вручают женщинам тюльпаны Фото: «URA.RU»

Акцию «Цветы для автоледи» провели инспекторы ГИБДД Екатеринбурга. Тюльпаны 7 марта дарили девушкам и женщинам, получающим права или регистрирующим машину. Также цветы получат все женщины, которых полицейские остановят на дорогах.

Посетительницам регистрационно-экзаменационных подразделений торжественно вручали букеты и открытки от имени начальника свердловского ГИБДД. Улыбающимся автоледи автодорожные инспекторы желали здоровья, красоты, счастья и благополучия. Девушка, впервые получающая водительское удостоверение, не смогла удержаться от эмоций и пообещала сотрудникам ГИБДД всегда соблюдать правила дорожного движения и быть самым дисциплинированным водителем.

Накануне 8 марта дарить тюльпаны автоледи будут сотрудники ГИБДД по всей Свердловской области не только в отделениях, но и на дороге, рассказал «URA.RU» руководитель отдела пропаганды ГИБДД Екатеринбурга Наталья Лесникова.