Челябинский Росприроднадзор пойдет в суд доказывать выброс ртути «Мечелом»

17:43 07 марта 2018 0

«Мечел» занимает первое место по загрязнению воздуха в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Управление Росприроднадзора по региону готово в суде доказать правильность своей экспертизы об экстремально высоком выбросе ртути в Миассе Челябинским металлургическим комбинатом, входящим в группу «Мечел» Игоря Зюзина. В ведомстве уверены в справедливости своих выводов, несмотря на жалобу металлургов, сообщил «URA.RU» руководитель надзорной структуры Виталий Курятников.

«После того, как Федеральная служба аккредитации по жалобе юристов „Мечела“ частично приостановила аккредитацию лаборатории, мы подготовили пакет документов, подтверждающих нашу правоту. Это данные производителя о том, что агрегат, на котором проводились замеры, имеет приставку, с помощью которой можно определить концентрацию ртути. Разработчик методики по определению концентрации ртути также прислал письмо с подтверждением, что нашим способом можно определить объем этого вещества. Эти письма направлены в Росаккредитацию. Ждем ответа. Если наши доводы будут отвергнуты, будем обращаться в суд», — заявил Виталий Курятников.

Глава челябинского управления Росприроднадзора напомнил, что в июле 2017 года агрегат, которым замерили концентрацию ртути, проходил проверку. А в начале текущего года аккредитацию прошла вся лаборатория, подтвердив, что методики и оборудования соответствуют всем требованиям.

Виталий Курятников готов судиться с Росаккредитацией из-за экспертизы выбросов «Мечела» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«„Мечел“ с помощью подобных жалоб защищается и по другим мероприятиям. Они обращаются с просьбой о проверке лабораторий. Но в нашем случае вопрос очевидный. Концентрация ртути была превышена. У нас серьезные предприятия под надзором, мы постоянно встречаемся с возражениями и со стороны их юристов, и со стороны экологов. Понятно, что „Мечел“ отвлек массу времени и сил, но мы будем добиваться наказания за нарушение природоохранного законодательства», — добавил Виталий Курятников.

В ноябре 2017 года управление Росприроднадзора по Челябинской области объявило, что месяцем ранее ЧМК слил в реку Миасс сточные воды с превышением максимальной концентрации загрязняющих веществ, в том числе в десятки раз — по показателям содержания ртути. Следственное управление СКР по региону возбудило уголовное дело. Однако юристы «Мечела» пожаловались в Росаккредитацию. Ведомство провело внеплановую проверку и частично приостановило аккредитацию лаборатории областного управления Росприроднадзора.

На недавней пресс-конференции глава следственного управления СКР по Челябинской области Денис Чернятьев прямо заявил, что расследование уголовного дела по факту выброса ртути «Мечелом» стопорится из-за скандала с лабораторией. «Есть конфликт, связанный с аккредитацией лаборатории. Экспертиза, как нам сказали, будет проводиться длительно. Самый главный вопрос — установить угрозу здоровью граждан. Сам по себе факт распространения вредного вещества об этом не говорит», — объяснил следователь.