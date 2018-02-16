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16 февраля 2018
15 февраля 2018
Главные новости Челябинской области
12:48  16 февраля 2018 7

Лабораторию Росприроднадзора, нашедшую в Челябинске ртуть «Мечела», лишили аккредитации

Обзор гостевого маршрута к приезду Путина. Челябинск, полет, ворона, птица, набережная реки миасс
Сброс ртути в реку Миасс стала поводом для мер со стороны МосквыФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Федеральная служба аккредитации по жалобе юристов «Мечела» частично приостановила аккредитацию лаборатории управления Росприроднадзора по Челябинской области. Именно эта лаборатория обнаружила осенью 2017 года превышения ртути в сточных водах Челябинского металлургического комбината (ЧМК), сбрасываемых в реку Миасс.

Как сообщил «URA.RU» начальник управления Росприроднадзора, это решение еще не окончательное. «Было предписание „обнулить“ результаты замеров тем прибором, которым мы замеряли. Сомневаться в результатах не приходится, этим прибором пользуются еще со времен СССР, — заявил Курятников. — Но возникли вопросы по приставке к прибору. Мы же получили на него все документы, поэтому внесем возражение на это решение». Виталий Курятников напомнил, что именно эти претензии со стороны «Мечела» были озвучены в суде, где рассматривался вопрос о приостановке предприятия.

В ноябре 2017 года управление Росприроднадзора по Челябинской области установило, что в октябре того же года ЧМК сливал в реку Миасс сточные воды. При этом в них были превышены нормативы максимального содержания загрязняющих веществ, в том числе обнаружены экстремальные — с превышением в десятки раз — показатели по ртути. В итоге на ЧМК признали слив сточных вод в реку с превышением нормативов, но заявили, что ртуть не используют. Производство останавливать не стали и выписали штраф в 100 тыс. рублей.

История с ртутью стала поводом для уголовного дела в следственном управлении СК РФ по региону. Юристы предприятия, в свою очередь, усомнились в достоверности методики замеров.

Альбина Золотухина
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