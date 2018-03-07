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07 марта 2018
06 марта 2018
21:55  07 марта 2018 0

Стало известно, кто достроит жилье обманутых югорских дольщиков, сумевших добраться до спикера Госдумы Володина

Медиа-форум
Проблема дольщиков, обращавшихся к Володину, решенаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Правительство ХМАО нашло инвестора, который достроит дом обманутых дольщиков из Лангепаса, публично обращавшихся с жалобой к председателю Госдумы Вячеславу Володину. Об этом 7 марта «URA.RU» сообщили в департаменте общественных и внешних связей Югры.

«Договоренности достигнуты с ООО „Западно-Сибирская сервисная компания“. Именно этот инвестор завершит строительство объекта, по которому 17 граждан внесены в реестр пострадавших от действий / бездействия застройщика», — говорится в сообщении депсвязей. В департаменте добавили, что в решении проблем дольщиков правительство Югры опирается на индивидуальные план-графики, они разработаны по каждому объекту, дом в Лангепасе должен быть введен в эксплуатацию в 2018 году.

Напомним, в начале июля 2017 года дольщик из Лангепаса Вадим Шамсутдинов (помощник югорского депутата от ЛДПР Виктора Сысуна) выступил на слушаниях в Госдуме, где обвинил директора ООО «СПМ-86» Олега Буркина в мошенничестве и обмане. По мнению Шамсутдинова, Буркин, с которым у него заключен договор долевого строительства, незаконно присвоил себе денежные средства дольщиков, и не собирался достраивать дом. Застройщик, в свою очередь, опроверг информацию Шамсутдинова, ЛДПР подозревали в использовании социально важной темы в политических целях, но вскоре Буркин был арестован сотрудниками СУ СКР по ХМАО-Югре. Сейчас ему вменяются статьи УК РФ «невыплата заработной платы», «мошенничество», «растрата», «злоупотребление полномочиями» и «неисполнение решения суда».

Игорь Волосин
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