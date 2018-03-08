Пентагон признал уязвимость системы ПРО для российских и китайских ракет

06:17 08 марта 2018 0

США не сможет противостоять стратегическим силам РФ Фото: depositphotos.com © URA.RU

Противоракетная оборона Соединенных Штатов не способна противостоять стратегическим силам Китая и России. С таким заявлением перед сенатом выступил заместитель министра обороны США Джон Руд.

«Система ПРО США в том виде, в каком она была разработана и развернута к настоящему моменту, не имеет возможности свести на нет стратегический ядерный арсенал России или Китая», — цитирует RT Руда.

Также он рассказал, что Пентагон «разочарован» заявлением президента России Владимира Путина о новых видах вооружений, имеющихся у страны. «Мы знаем о разработке российских вооружений и с обеспокоенностью наблюдаем некоторые изменения в российской военной доктрине и программе военных учений», — добавил заместитель министра обороны США.

Напомним, 1 марта Владимир Путин в рамках послания Федеральному Собранию представил новые виды российского вооружения, среди которых ракета с ядерной энергоустановкой. Он также заявил, что любое применение ядерного оружия против России или ее союзников будет рассматриваться как ядерное нападение, и подчеркнул, что ответ будет мгновенным. Министр обороны РФ Сергей Шойгу, комментируя выступление президента, назвал систему ПРО США «дырявым зонтиком».