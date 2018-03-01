{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Все ради станции под «Гринвичем»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,43
Динамика за 2 недели
Евро 68,88
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
02 марта 2018
01 марта 2018
22:46  01 марта 2018 9

Шойгу назвал американскую ПРО «дырявым зонтиком»

Визит министра обороны РФ Сергея Шойгу в Екатеринбург, шойгу сергей
Шойгу: новое оружие сохранит суверенитет РоссииФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу заявил, что Россия обладает оружием, которого нет ни у кого. Оно делает систему противоракетной обороны (ПРО) США «дырявой». Так он прокомментировал послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию.

«В России создано самое современное оружие. Оружие, которое способно преодолевать существующие и перспективные системы противоракетной обороны. То, что сегодня создается в Польше и Румынии, создается на Аляске и предполагается к созданию в Южной Корее и Японии,

— этот «зонтик» противоракетной обороны, получается, дырявый. И не знаю, зачем за такие деньги теперь этот «зонтик» им приобретать», — передает слова Шойгу RT.

Новость по теме
«Это что, Гавайи были?» Россиян взбудоражила ядерная ракета на послании Путина. ВИДЕО

Шойгу подчеркнул, что новое оружие поможет защитить безопасность и суверенитет России на десятки лет вперед. Кроме того, Россия не будет втянута в гонку вооружений, в которую ее вновь пытаются вовлечь западные страны.

1 марта Владимир Путин в рамках послания Федеральному Собранию представил новые виды российского вооружения, среди которых ракета с ядерной энергоустановкой. Он также заявил, что любое применение ядерного оружия против России или её союзников будет рассматриваться как ядерное нападение, и подчеркнул, что ответ будет мгновенным.

Речь идет о ракетном комплексе «Сармат», гиперзвуковом комплексе «Кинжал», а также о ядерной энергоустановке, уточняют Nation News.

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров