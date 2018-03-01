Шойгу назвал американскую ПРО «дырявым зонтиком»

22:46 01 марта 2018 9

Шойгу: новое оружие сохранит суверенитет России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу заявил, что Россия обладает оружием, которого нет ни у кого. Оно делает систему противоракетной обороны (ПРО) США «дырявой». Так он прокомментировал послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию.

«В России создано самое современное оружие. Оружие, которое способно преодолевать существующие и перспективные системы противоракетной обороны. То, что сегодня создается в Польше и Румынии, создается на Аляске и предполагается к созданию в Южной Корее и Японии,

— этот «зонтик» противоракетной обороны, получается, дырявый. И не знаю, зачем за такие деньги теперь этот «зонтик» им приобретать», — передает слова Шойгу RT.

Шойгу подчеркнул, что новое оружие поможет защитить безопасность и суверенитет России на десятки лет вперед. Кроме того, Россия не будет втянута в гонку вооружений, в которую ее вновь пытаются вовлечь западные страны.

1 марта Владимир Путин в рамках послания Федеральному Собранию представил новые виды российского вооружения, среди которых ракета с ядерной энергоустановкой. Он также заявил, что любое применение ядерного оружия против России или её союзников будет рассматриваться как ядерное нападение, и подчеркнул, что ответ будет мгновенным.

Речь идет о ракетном комплексе «Сармат», гиперзвуковом комплексе «Кинжал», а также о ядерной энергоустановке, уточняют Nation News.