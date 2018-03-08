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08 марта 2018
07 марта 2018
09:34  08 марта 2018 0

Трамп выиграл суд против порноактрисы

Дональд Трамп, трамп дональд
Американский лидер не признал порнозвезду своей подружкойФото: wikimedia.org/Gage Skidmore

Президент США Дональд Трамп уже опровергал в суде заявления порноактрисы Стефани Клиффорд об имевшейся между ними интимной связи и выиграл дело. Об этом сообщила пресс?секретарь Белого дома Сара Сандерс.

«Президент… ясно дал понять, что ни одно из этих утверждений не является правдой. Это дело уже было выиграно в арбитраже», — приводит слова Сандерс телеканал 360. Подробности процесса она посоветовала уточнять у адвоката американского лидера.

Ранее Wall Street Journal опубликовало историю отношений Стефани Клиффорд (Сторми Дэниелс) и Дональда Трампа, которые, согласно утверждениям актрисы, продолжались в течение 2006—2007 годов. По данным издания, порноактриса получила за свое молчание об этой связи 130 тысяч долларов от адвоката Трампа Майкла Коэна. В Белом доме эту информацию опровергли, и 7 марта Клиффорд обратилась в Верховный суд США с иском против президента. Она заявила, что действительно подписала договор о неразглашении интимной связи с будущим президентом, тогда как сам Трамп этого делать не стал, пишет «Федеральное агентство новостей».

Наталья Володина
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