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Главные новости Челябинской области
16:23  08 марта 2018 0

Челябинкам предложили создать новый образ к 8 Марта. Бесплатный и яркий. ФОТО

В Международный женский день работает бесплатная женская фотозона в Креативном молодёжном центре “Пушкин“. Челябинск, девушка, кареглазая
«Приблизим весну вместе?» — предложили челябинским девушкам организаторы акции.Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Необычную акцию, посвященную 8 Марта, запустили в Челябинске. В праздничный день все желающие дамы получили возможность совершенно бесплатно создать себе новый яркий образ — с помощью профессионального фотографа и стилиста.

Акция проходит в LoftTeam Креативный молодёжный центр «Пушкин» (улица Пушкина, 57)». «Для милых девушек будет работать весенняя фотозона, наш невероятный фотограф. Тебя ждёт уникальная атмосфера, приятная музыка, море улыбок и новая аватарка», — так сформулировали организаторы суть мероприятия. Для того, чтобы это обещание исполнилось, достаточно было зарегистрироваться для участия по ссылке в соцсетях.

«Мероприятие проходило с полудня до 17 часов, его участницами стали 12 девушек в возрасте от 19 до 20 с небольшим лет. Все места были забронированы буквально за пару часов после того, как появилась соответствующая ссылка во „ВКонтакте“, — рассказали „URA.RU“ организаторы. — Поскольку акция оказалась очень востребованной, а кроме 8 Марта у нас есть много других добрых и хороших праздников, мы подумаем о том, чтобы проводить ее почаще».

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Вадим Ахметов © URA.RU

Владимир Васин
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