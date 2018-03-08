16:23 08 марта 2018 0

«Приблизим весну вместе?» — предложили челябинским девушкам организаторы акции. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Необычную акцию, посвященную 8 Марта, запустили в Челябинске. В праздничный день все желающие дамы получили возможность совершенно бесплатно создать себе новый яркий образ — с помощью профессионального фотографа и стилиста.

Акция проходит в LoftTeam Креативный молодёжный центр «Пушкин» (улица Пушкина, 57)». «Для милых девушек будет работать весенняя фотозона, наш невероятный фотограф. Тебя ждёт уникальная атмосфера, приятная музыка, море улыбок и новая аватарка», — так сформулировали организаторы суть мероприятия. Для того, чтобы это обещание исполнилось, достаточно было зарегистрироваться для участия по ссылке в соцсетях.

«Мероприятие проходило с полудня до 17 часов, его участницами стали 12 девушек в возрасте от 19 до 20 с небольшим лет. Все места были забронированы буквально за пару часов после того, как появилась соответствующая ссылка во „ВКонтакте“, — рассказали „URA.RU“ организаторы. — Поскольку акция оказалась очень востребованной, а кроме 8 Марта у нас есть много других добрых и хороших праздников, мы подумаем о том, чтобы проводить ее почаще».