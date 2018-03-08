В день женского праздника 8 Марта по всей стране мужчины дарят цветы девушкам и женщинам. Присоединиться к акции волонтеров может любой желающий в Челябинске, Екатеринбурге, Перми, Тюмени, Москве и по всей России.
В екатеринбургском ТЦ «Дирижабль» 500 тюльпанов разошлись буквально за 10-15 минут, свидетельствует корреспондент «URA.RU». На улице Вайнера волонтеры мерили цветы килограммами. К моменту, когда очередная партия разошлась, они ожидали «еще 20 килограммов». Кто-то из прохожих усиленно просил «продать цветочки», чтобы «своих поздравить» и уходил с бесплатными букетами.
«„Вам, любимые!“ — это просто добрая, красивая и абсолютно простая акция. По большому счету ее не надо координировать — любой молодой человек или мужчина может купить букет цветов или несколько и подарить любой девушке или женщине, которую встретит на улице. По этой причине бессмысленно говорить о каких-либо цифрах. Цветы дарят сейчас по всей стране, в том числе на Урале, и количество участников акции просто не подается учету», — рассказали корреспонденту «URA.RU» организаторы.