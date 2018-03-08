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08 марта 2018
22:35  08 марта 2018 0

В Хабаровске нашли хозяев мешка с отрубленными человеческим руками

Морг, увольнение, безработица, эмоции, смерть, труп, морг, мертвец
Как выяснилось, «напортачили» судмедэкпертыФото: depositphotos.com © URA.RU

Двадцать шесть пар отрубленных человеческих кистей, найденных под Хабаровском, не имеют криминального происхождения. Об этом сообщили «URA.RU» в пресс-службе СУ краевого управления СКР.

«Кисти рук лиц, как установили следователи, были объектами судебно-медицинских исследований. Данные биологические материалы не криминального происхождения, а утилизированы не предусмотренным законом способом», — также рассказали в ведомстве.

Пугающая находка была сделана в одной из проток реки Амур в пределах городской черты, сообщили ранее Nation News. Сделавшие ее горожане заподозрили, что это — дело рук маньяка. Однако обнаруженные в том же мешке медицинские бахилы навели следователей на мысль о халатности медиков. Известно, что кисти рук оставляют для дактилоскопии, если личность их умершего долго не опознают.

После проверки действиям сотрудников судебно-медицинского учреждения Хабаровска, отвечающих за утилизацию биоматериала, будет дана правовая оценка, констатировали в пресс-службе СКР.

Владимир Васин
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