В Хабаровске нашли хозяев мешка с отрубленными человеческим руками

Двадцать шесть пар отрубленных человеческих кистей, найденных под Хабаровском, не имеют криминального происхождения. Об этом сообщили «URA.RU» в пресс-службе СУ краевого управления СКР.
«Кисти рук лиц, как установили следователи, были объектами судебно-медицинских исследований. Данные биологические материалы не криминального происхождения, а утилизированы не предусмотренным законом способом», — также рассказали в ведомстве.
Пугающая находка была сделана в одной из проток реки Амур в пределах городской черты, сообщили ранее Nation News. Сделавшие ее горожане заподозрили, что это — дело рук маньяка. Однако обнаруженные в том же мешке медицинские бахилы навели следователей на мысль о халатности медиков. Известно, что кисти рук оставляют для дактилоскопии, если личность их умершего долго не опознают.
После проверки действиям сотрудников судебно-медицинского учреждения Хабаровска, отвечающих за утилизацию биоматериала, будет дана правовая оценка, констатировали в пресс-службе СКР.