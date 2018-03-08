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08 марта 2018
17:50  08 марта 2018 3

Мешок отрубленных человеческих конечностей нашли под Хабаровском

Морг, увольнение, безработица, эмоции, смерть, труп, морг, мертвец
Конечности могли выкрасть из моргаФото: depositphotos.com © URA.RU

Местные жители обнаружили под Хабаровском отрубленную человеческую кисть и сразу вызвали полицейских. Представители правоохранительных органов, прибывшие на место, обследовали его и нашли мешок с 26 человеческими конечностями.

Жуткая находка была сделана на одном из участков реки Бешеная под Хабаровском, сообщает Nation News. Кроме частей рук, в мешке были обнаружены бахилы. Какое медицинское учреждение может иметь отношение к найденному, пока неизвестно. Хабаровчане в соцсетях начали активное обсуждение произошедшего.

Человеческую кисть сохраняют в моргах в том случае, если труп долго не могут опознать. Кисти в этом случае хранятся для дактилоскопии. Сейчас следователи разбираются, как мешок из морга мог оказаться на улице. Пока рассматриваются две версии: сотрудники морга не утилизировали конечности или мешок с отрубленными кистями был украден.

Виктор Жуков
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