Мешок отрубленных человеческих конечностей нашли под Хабаровском

Местные жители обнаружили под Хабаровском отрубленную человеческую кисть и сразу вызвали полицейских. Представители правоохранительных органов, прибывшие на место, обследовали его и нашли мешок с 26 человеческими конечностями.
Жуткая находка была сделана на одном из участков реки Бешеная под Хабаровском, сообщает Nation News. Кроме частей рук, в мешке были обнаружены бахилы. Какое медицинское учреждение может иметь отношение к найденному, пока неизвестно. Хабаровчане в соцсетях начали активное обсуждение произошедшего.
Человеческую кисть сохраняют в моргах в том случае, если труп долго не могут опознать. Кисти в этом случае хранятся для дактилоскопии. Сейчас следователи разбираются, как мешок из морга мог оказаться на улице. Пока рассматриваются две версии: сотрудники морга не утилизировали конечности или мешок с отрубленными кистями был украден.