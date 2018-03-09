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09 марта 2018
08 марта 2018
04:41  09 марта 2018 0

Украинцам рассказали о необходимости стрелять в священников РПЦ. «Под рясой может быть автомат»

Юбилейный архиерейский собор РПЦ. Москва, священники, рпц, клир, плпы, попы, священнослужители, предстоятели церкви, архиереи, архиерейский собор, христиане
Священнослужители, по мнению организации, являются боевой единицей РПЦФото: Владимир Андреев © URA.RU

Украинская организация «Миротворец» назвала священников Русской православной церкви «боевыми единицами», призвав военных не задумываясь стрелять в них в случае возникновения какой-либо угрозы. Сообщение было опубликовано в на странице в Facebook.

«Каждый воин Украины должен помнить: московские и промосковские попы это боевые единицы российского агрессора, там святого ничего нет, и под рясой может быть скрыт автомат. При проверках — никаких исключений и только более тщательный досмотр. При малейшей угрозе жизни — стрелять, не задумываясь», — говорится на странице организации в соцсетях.

«Миротворец», как напоминает РИА «Новости», прославился благодаря своим скандальным публикациям. Организация публикует данные о журналистах и ополченцев Донбасса, которых называет изменниками родины.

Сергей Демин
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