04:41 09 марта 2018 0

Священнослужители, по мнению организации, являются боевой единицей РПЦ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Украинская организация «Миротворец» назвала священников Русской православной церкви «боевыми единицами», призвав военных не задумываясь стрелять в них в случае возникновения какой-либо угрозы. Сообщение было опубликовано в на странице в Facebook.

«Каждый воин Украины должен помнить: московские и промосковские попы это боевые единицы российского агрессора, там святого ничего нет, и под рясой может быть скрыт автомат. При проверках — никаких исключений и только более тщательный досмотр. При малейшей угрозе жизни — стрелять, не задумываясь», — говорится на странице организации в соцсетях.

«Миротворец», как напоминает РИА «Новости», прославился благодаря своим скандальным публикациям. Организация публикует данные о журналистах и ополченцев Донбасса, которых называет изменниками родины.