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09 марта 2018
08 марта 2018
08:55  09 марта 2018 0

Трамп ввел пошлины на импорт стали и алюминия. «Это может привести к торговым войнам»

Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, Дональд Трамп
Глава США решил «защитить свое благосостояние»Фото: официальный сайт президента РФ

В США вводятся 25-процентные пошлины на зарубежные поставки стали и 10-процентные — на импорт алюминия. Под дополнительный налог попадут все страны-импортеры, кроме Канады и Мексики. Решение принял президент Дональд Трамп.

«Страна, которая не защищает свое благосостояние дома, не сможет защищать свои интересы за рубежом», — объяснил он и сказал, что ранее американская промышленность была опустошена агрессивными способами ведения внешней торговли. Его слова приводит «Федеральное агентство новостей».

Глава Белого дома также добавил, что те, кто не планирует уплачивать налог, может перенести свое производство на территорию США, и тогда не нужно будет платить пошлины, уточняет портал Newinform.com. Тарифы вступают в силу через 15 дней. Канада и Мексика могут не попасть под решение из-за соглашения о «Североамериканской зоне свободной торговли» (NAFTA).

Торговый представитель России в США Александр Стадник, комментируя подписание распоряжения, заявил в беседе с ТАСС, что «подобные действия США могут привести к возникновению торговых войн». «А торговая война всегда имеет плохой конец, в ней не бывает победителей. От нее страдают все», — отметил торгпред.

В Европейском союзе ранее допустили ответное введение пошлин в 25% в отношении импорта ряда продукции из Соединенных Штатов. Канцлер Австрии, в свою очередь, назвал инициативу американских властей идиотизмом.

Семен Гринберг
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