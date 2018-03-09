Екатеринбург занял третье место в рейтинге крупнейших российских городов по уровню средней зарплаты. По итогам первого квартала 2018 года она составила 38,4 тыс. рублей. Аналогичный показатель для Москвы составил 56,7 тыс. рублей, а для Санкт-Петербурга — 47,2 тысячи.
Максимум зарабатывают жители столицы Урала, занятые в IT, строительстве, а также специалисты в сфере транспорта и логистики. Согласно данным портала «Avito Работа», в среднем они получали соответственно 53,9 тыс., 46,9 тыс. и 43,2 тыс. рублей.
Средняя зарплата по региону существенно отличается от екатеринбургских в меньшую сторону. В Первоуральске она составляет 27,4 тыс. рублей, в Нижнем Тагиле — 26,3 тыс. рублей, в Каменске-Уральском — 22,9 тысячи рублей. Лидируют же в глубинке по величине средней зарплаты строители — 43,4 тыс. рублей и транспортники-логисты — 43,2 тыс. рублей.