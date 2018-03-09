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Главные новости Свердловской области
15:50  09 марта 2018 8

Екатеринбург лидирует в рейтинге городов по зарплатам. Больше получают только в Москве и Питере

Виды ночного города. Екатеринбург, хаятт, заксо, екатеринбург-сити, ночь, екатеринбург, октябрьская площадь, здание правительства, вечер, ночной город, здание законодательного собрания
Столица Урала становится все привлекательней в материальном планеФото: Александр Мамаев © URA.RU

Екатеринбург занял третье место в рейтинге крупнейших российских городов по уровню средней зарплаты. По итогам первого квартала 2018 года она составила 38,4 тыс. рублей. Аналогичный показатель для Москвы составил 56,7 тыс. рублей, а для Санкт-Петербурга — 47,2 тысячи.

Максимум зарабатывают жители столицы Урала, занятые в IT, строительстве, а также специалисты в сфере транспорта и логистики. Согласно данным портала «Avito Работа», в среднем они получали соответственно 53,9 тыс., 46,9 тыс. и 43,2 тыс. рублей.

Средняя зарплата по региону существенно отличается от екатеринбургских в меньшую сторону. В Первоуральске она составляет 27,4 тыс. рублей, в Нижнем Тагиле — 26,3 тыс. рублей, в Каменске-Уральском — 22,9 тысячи рублей. Лидируют же в глубинке по величине средней зарплаты строители — 43,4 тыс. рублей и транспортники-логисты — 43,2 тыс. рублей.

Владимир Васин
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