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09 марта 2018
17:20  09 марта 2018 3

Задержаны подозреваемые в зверском убийстве бизнесмена и его сына в Оренбурге

Северная корея, баллистические ракеты, ядерный взрыв, эксгибиционист, кровь на полу, нож в крови, окровавленный нож, пятна крови, капли крови, убийство, кровь на полу
Полиция разбирается в обстоятельствах страшного убийстваФото: depositphotos.com © URA.RU

В Оренбургской области задержаны трое подозреваемых в жестоком убийстве бизнесмена и его малолетнего сына. Об этом 9 марта сообщила представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Подозреваемые 1978, 1975 и 1972 годов рождения, все они жители Абдулинского района Оренбургской области, сообщает Nation News. Сейчас следователи устанавливают мотивы и роль каждого из подозреваемых, выясняют обстоятельства произошедшего.

Тела 35-летнего бизнесмена и его 7-летнего сына были обнаружены в автомобиле во дворе на Карагандинской улице Оренбурга 17 января. На телах были следы множественных ножевых ранений. Расследованием убийства занялся отдел по особо важным делам СКР. За любую информацию о преступниках полиция обещала заплатить миллион рублей, напоминает телеканал 360.

Виктор Жуков
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