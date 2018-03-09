Задержаны подозреваемые в зверском убийстве бизнесмена и его сына в Оренбурге

В Оренбургской области задержаны трое подозреваемых в жестоком убийстве бизнесмена и его малолетнего сына. Об этом 9 марта сообщила представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
Подозреваемые 1978, 1975 и 1972 годов рождения, все они жители Абдулинского района Оренбургской области, сообщает Nation News. Сейчас следователи устанавливают мотивы и роль каждого из подозреваемых, выясняют обстоятельства произошедшего.
Тела 35-летнего бизнесмена и его 7-летнего сына были обнаружены в автомобиле во дворе на Карагандинской улице Оренбурга 17 января. На телах были следы множественных ножевых ранений. Расследованием убийства занялся отдел по особо важным делам СКР. За любую информацию о преступниках полиция обещала заплатить миллион рублей, напоминает телеканал 360.