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Главные новости Свердловской области
21:40  09 марта 2018 0

На Урале, в кальянной, насмерть забили 18-летнего парня

ЧП на Октябрьском Поле. Москва, следственный комитет, октябрьское поле, автомобиль скр
Следователи начали проверкуФото: Владимир Андреев © URA.RU

В одной из кальянных Нижнего Тагила в ночь с 8 на 9 марта нашли труп 18-летнего парня. Он умер после драки, в которой получил травмы, несовместимые с жизнью.

В заведении праздновали 8 Марта. Молодой человек зашел в кальянную поздно вечером. Между ним и другими гостями завязалась ссора, которая переросла в драку.

«Сообщение о данном происшествии в органы внутренних дел Нижнего Тагила поступило сегодня, рано утром. Личность скончавшегося молодого человека сыщики уголовного розыска установили оперативно. Это местный житель по имени Александр. В июне нынешнего года ему бы исполнилось 19 лет. Он местный житель из микрорайона Вагонка», — сообщил «URA.RU» глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

«Что точно произошло в увеселительном заведении — еще только предстоит выяснить оперативникам и нашим коллегам из регионального СК. От чего конкретно скончался Александр — от удара или от иных обстоятельств — будет установлено в ходе назначенной судебно-медицинской экспертизы. Сотрудники полиции уже выяснили, кто нанес удар молодому человеку. Сейчас подозреваемый разыскивается. Это ранее судимый по ряду статей УК гражданин», — отметил полковник Горелых.

Кирилл Егоров
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