На Урале, в кальянной, насмерть забили 18-летнего парня

В одной из кальянных Нижнего Тагила в ночь с 8 на 9 марта нашли труп 18-летнего парня. Он умер после драки, в которой получил травмы, несовместимые с жизнью.
В заведении праздновали 8 Марта. Молодой человек зашел в кальянную поздно вечером. Между ним и другими гостями завязалась ссора, которая переросла в драку.
«Сообщение о данном происшествии в органы внутренних дел Нижнего Тагила поступило сегодня, рано утром. Личность скончавшегося молодого человека сыщики уголовного розыска установили оперативно. Это местный житель по имени Александр. В июне нынешнего года ему бы исполнилось 19 лет. Он местный житель из микрорайона Вагонка», — сообщил «URA.RU» глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
«Что точно произошло в увеселительном заведении — еще только предстоит выяснить оперативникам и нашим коллегам из регионального СК. От чего конкретно скончался Александр — от удара или от иных обстоятельств — будет установлено в ходе назначенной судебно-медицинской экспертизы. Сотрудники полиции уже выяснили, кто нанес удар молодому человеку. Сейчас подозреваемый разыскивается. Это ранее судимый по ряду статей УК гражданин», — отметил полковник Горелых.