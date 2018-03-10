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Главные новости Челябинской области
12:17  10 марта 2018 0

В Копейске заметили лимузин «Холостяк». «Егор Крид за мной приехал?» ФОТО

Необычный автомобиль сфотографировали горожанегруппа «ВКонтакте» «Подслушано Копейск»

В Копейске Челябинской области местные жители увидели лимузин с надписью «Холостяк». Возможно, это один из 47 автомобилей с подарками из одноименного шоу, разыгранных певцом Егором Кридом.

«Егор Крид подготовил 47 лимузинов с подарками внутри. И один из этих лимузинов может стать твоим на день!» — сообщается на официальной странице телеканала ТНТ, где выходит шоу «Холостяк». Розыгрыш состоялся 8 марта. В числе победительниц была фанатка из Челябинска, потому, вероятно, лимузин направлялся к ней.

«Вот прям Крид приехал сюда за невестами?», «Невесты, догоняйте холостяка», «Это машина того альфача в красных трусах и кепке», «Тише-тише, дамы, ваши тефтельки им не интересны», «Думала, за мною, а там — нет», «Егор Крид что ли за мной приехал?» — шутят пользователи соцсетей.

Виктор Жуков
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