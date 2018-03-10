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10 марта 2018
15:27  10 марта 2018 0

Путин ответил на вопрос о преемнике

Визит Президента РФ Владимира Путина на
Президент подчеркнул, что несмотря на его мнение выбор за гражданами страныФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Президент России Владимир Путин признался, что думает о преемнике с 2000 года. При этом он подчеркнул, что решение в любом случае сделают граждане страны, которые придут на выборы.

Глава РФ поделился мыслями с журналисткой NBC, передает RT. Также Путин прокомментировал мнения, что все сделанное ранее будет разрушено с приходом других людей к власти. «Я уже много слышал бредней по этому поводу. Почему вы думаете, что обязательно после меня к власти в России должны прийти люди, которые готовы будут разрушить все, что сделано мною за последние годы? Может быть, наоборот, это будут люди, которые захотят укрепить Россию, создать для нее будущее, создать для нее платформу развития для следующих поколений», — отметил он. Президент подчеркнул, что США заинтересованы в том, чтобы Россия была стабильной, процветающей и развивающейся страной.

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Отметим, летом 2017 года Владимир Путин ответил на подобный вопрос схожим образом. Кого бы кто ни предлагал на тайных голосованиях, конечный выбор — за гражданами России, заявил российский лидер, напоминает портал Newinform.com.

Президентские выборы пройдут в России 18 марта 2018 года. Избирателям предстоит проголосовать за одного из восьми кандидатов. За высший пост в стране будут бороться: Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Владимир Жириновский (ЛДПР), Павел Грудинин (КПРФ) Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста»), Григорий Явлинский («Яблоко») и Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»). Действующий глава государства Владимир Путин идет на выборы в качестве самовыдвиженца.

Юрий Викторов
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