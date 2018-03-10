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10 марта 2018
15:55  10 марта 2018 1

Украинский блогер напал на ведущего «Первого канала»

Шейнин не стал реагировать на нападки блогераФото: со страницы Валерия Ананьева в Facebook

Украинский десантник и блогер Валерий Ананьев рассказал о том, как встретился в Италии с ведущим программы «Время покажет» Артемом Шейниным. По его словам, гуляя по Вероне, он увидел Шейнина с женой и стал за ним следить.

«Я зашел в аптеку и встал сзади них. Они разговаривали друг с другом. Я очень не хотел услышать русский язык. Я понял, что это они, и я понял, что уйти не могу», — рассказал он в Facebook. Блогер признался, что у него «в голове что-то помутилось».

По его словам, на выходе из аптеки он заговорил с ведущим и стал провоцировать на конфликт. Но Шейнин не отреагировал на нападки. После этого десантник плюнул ему в лицо. Затевать драку он не стал, однако признался в соцсетях, что «молит Бога», чтобы ему выпала возможность встретиться с телеведушим в безлюдном месте.

Игорь Чукреев
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