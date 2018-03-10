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10 марта 2018
Главные новости Москвы
19:50  10 марта 2018 1

Навка опубликовала новый снимок Пескова в знаменитых красных штанах. ФОТО

Снимки с Песковым в красных штанах очень популярны у пользователей СетиФото: Instagram

Российская фигуристка Татьяна Навка вновь опубликовала снимок своего мужа Дмитрия Пескова в знаменитых алых штанах. Фото спортсменка снабдила хештегом «красные штаны».

На опубликованной в Instagram Навки фотографии Песков везет на бублике их общую дочь Надю. «Картина „ПАПА“», — написала фигуристка под снимком. Подписчики спортсменки тут же узнали знаменитые штаны Пескова, назвав их «красными „комиссарскими“», а также сравнив с костюмами в фильме «Офицеры».

Красные штаны Пескова получили известность в 2016 году после того, как Навка опубликовала в соцсети фото, на котором представитель Кремля сидит на автомойке в красных штанах и уггах. Позднее, отвечая на вопрос журналистов, откуда у него взялась такая яркая одежда, Песков ответил: «Это в пику серым будням».

Валерия Романова
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