Российская фигуристка Татьяна Навка вновь опубликовала снимок своего мужа Дмитрия Пескова в знаменитых алых штанах. Фото спортсменка снабдила хештегом «красные штаны».
На опубликованной в Instagram Навки фотографии Песков везет на бублике их общую дочь Надю. «Картина „ПАПА“», — написала фигуристка под снимком. Подписчики спортсменки тут же узнали знаменитые штаны Пескова, назвав их «красными „комиссарскими“», а также сравнив с костюмами в фильме «Офицеры».
Красные штаны Пескова получили известность в 2016 году после того, как Навка опубликовала в соцсети фото, на котором представитель Кремля сидит на автомойке в красных штанах и уггах. Позднее, отвечая на вопрос журналистов, откуда у него взялась такая яркая одежда, Песков ответил: «Это в пику серым будням».