Стало известно, где решила жить пенсионерка, выигравшая полмиллиарда в лотерею

Пенсионерка Наталья Власова, выигравшая 506 миллионов рублей в лотерею, вернулась в родную деревню. Пока она не собирается никуда переезжать.
По словам соседей, ранее женщина с семьей перестала появляться на улице, и окружающие решили, что она решила перебраться в областной центр. Оказалось, ее исчезновение было связано с тем, что она периодически ездит в Воронеж, чтобы ухаживать за больной сестрой, сообщает РИА «Воронеж». Пока единственным изменением в семье пенсионерки стало то, что ее дочь Екатерина Евдокимова уволилась с работы в райсуде.
Как писало «URA.RU» ранее, Наталья Власова выиграла полмиллиарда рублей в лотерею осенью 2017 года. Это привело к тому, что к ней то и дело приезжали журналисты и каждый день за помощью обращались разные люди. Женщина уже рассказала, на что собирается потратить выигрыш. Она собиралась в том числе направить часть средств на благотворительность.