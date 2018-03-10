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10 марта 2018
20:36  10 марта 2018 2

Стало известно, где решила жить пенсионерка, выигравшая полмиллиарда в лотерею

10-летие ООО
Женщина вернулась из Воронежа в деревнюФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Пенсионерка Наталья Власова, выигравшая 506 миллионов рублей в лотерею, вернулась в родную деревню. Пока она не собирается никуда переезжать.

По словам соседей, ранее женщина с семьей перестала появляться на улице, и окружающие решили, что она решила перебраться в областной центр. Оказалось, ее исчезновение было связано с тем, что она периодически ездит в Воронеж, чтобы ухаживать за больной сестрой, сообщает РИА «Воронеж». Пока единственным изменением в семье пенсионерки стало то, что ее дочь Екатерина Евдокимова уволилась с работы в райсуде.

Как писало «URA.RU» ранее, Наталья Власова выиграла полмиллиарда рублей в лотерею осенью 2017 года. Это привело к тому, что к ней то и дело приезжали журналисты и каждый день за помощью обращались разные люди. Женщина уже рассказала, на что собирается потратить выигрыш. Она собиралась в том числе направить часть средств на благотворительность.

Игорь Чукреев
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