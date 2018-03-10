В Перми закрыли почти все заправки «Газпромнефти»

Из 15 осталось только две Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Перми из 15 заправок «Газпромнефти» за праздники осталось только две. На остальных висят уведомления, что они «закрыты на неопределенное время».

«В связи с окончанием партнерского договора некоторые станции в Перми завершают свою работу под брендом „Газпромнефть“», — объясняют возникшую ситуацию в официальной группе АЗС «Газпромнефть» во «ВКонтакте». Информацию о закрытии пунктов подтверждают так же и на «горячей линии» компании, не уточняя причин.

Водителям рекомендует воспользоваться двумя оставшимися заправками, информацию о которых можно найти на сайте компании. Одна из них расположена в деревне Хмели Пермского района, на шоссе Космонавтов, 310/11, вторая — на улице Куйбышева, 113б в Свердловском районе.

В компании пока не объяснили, что произошло с большинством заправок

Фото: скриншот из группы АЗС «Газпромнефть»