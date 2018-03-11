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11 марта 2018
10 марта 2018
09:19  11 марта 2018 1

Светлана Лобода заявила, что покидает сцену из-за беременности

Не исключено, что отцом ребенка является лидера Rammstein Тиль ЛиндеманнСветлана Лобода, Instagram

Певица Светлана Лобода объявила, что уходит в декретный отпуск. Об этом она написала на своей странице в Instagram. Но уже в июне артистка обещает вернуться на сцену.

Лобода сообщила, что уходит в небольшой отпуск, чтобы подготовить новую программу и записать альбом. Но помимо этого ее ждет еще одно важное событие. «А также я ухожу, чтобы подготовиться к самому важному событию в жизни каждой женщины… рождению малыша. Для меня это большое чудо и я благодарна небу за этот подарок», — пишет певица.

Ранее появилась информация о том, что том, что 34-летняя певица ждет ребенка от лидера Rammstein Тиля Линдеманна. Однако сама Лобода отрицает связь с 57-летним певцом. Известно, что артистка планирует рожать в Лос-Анджелесе. У нее уже есть шестилетняя дочь от хореографа и танцора Андрея Царя.

Виктор Жуков
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