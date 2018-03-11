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Главные новости Тюменской области
11:50  11 марта 2018 0

Сотрудник тобольской прокуратуры насмерть сбил пешехода. «Вел себя странно, возможно был пьян»

Авария с автобусом с отказавшими тормозами в Перми на ул 1905 года, мазда, дтп, авария
Точные обстоятельства ДТП пока неизвестныФото: Алексей Глазырин © URA.RU (Архивное фото)

В Тюменской области произошло смертельное ДТП с участием помощника прокурора Тобольской межрайонной прокуратуры. По данным источника «URA.RU», чиновник на личном автомобиле Mazda 6 насмерть сбил мужчину.

В пресс службе регионального УМВД подтвердили факт ДТП. «10 марта в 23:20 мужчина, управляя а/м „Мазда 6“, сбил переходившего проезжую часть вне пешеходного перехода мужчину 1958 г. р., который от полученных травм скончался на месте», — сообщили в УМВД.

Известно, что инцидент произошел на трассе неподалеку от областного спортивного центра «Жемчужина Сибири». Личность погибшего пока не установлена. По словам очевидца ДТП, водитель иномарки вел себя странно, возможно был пьян. В итоге сотрудники ГИБДД доставили его на экспертизу.

Сергей Макеев
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