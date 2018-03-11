Артисты представили свою версию популярной песни
В Пермском академическом театре оперы и балета разучивают песню «Я сошла с ума» группы «Тату». Видео с репетиции выложил в Сеть один из сотрудников.
«С ума сойти!» — отметил руководитель PR-отдела театра Василий Ефремов, опубликовав запись на своей странице в Facebook. В обсуждениях он сначала заявил, что это часть готовящейся новой программы «От барокко до Тату», но потом уточнил, что это шутка.
Сингл «Я сошла с ума» в 2000 году стал первым хитом, принесшим известность группе «Тату». В течение нескольких месяцев он занимал первые строчки хит-парадов. Считается, что песня прозвучала в эфире более двух миллионов раз.