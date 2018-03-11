ЦИК назвала призыв Собянина голосовать за Путина «признанием в любви»

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге опубликовал пост под названием «Почему я буду голосовать за Владимира Путина». Член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Сергей Сироткин назвал призыв главы города «неэтичным», однако не увидел в нем прямой агитации.
В публикации Собянин сообщил, что на выборах будет голосовать за Путина, а также объяснил, почему другие должны отдать свой голос за президента. Кроме этого, мэр призвал горожан прийти на выборы, так как западные эксперты и СМИ трактуют явку, как показатель доверия к Путину.
Член ЦИК Сироткин, комментируя запись Собянина, отметил, что мэру не стоило этого делать, так как на результаты выборов это не повлияет, зато может нарушить закон, пишет РБК. По словам Сироткина, сложно определить, можно ли считать обращение мэра агитацией. «Агитация — это прямой призыв голосовать за кого-то, а если такого призыва нет — то это просто признание в любви президенту», — пояснил Сироткин.
Отметим, что закон «О выборах президента РФ» запрещает лицам, занимающим государственные и выборные муниципальные должности (в том числе мэру) заниматься предвыборной агитацией.
Выборы президента РФ состоятся 18 марта. На пост российского лидера претендуют восемь кандидатов. Помимо действующего главы Владимира Путина, который идет на выборы в качестве самовыдвиженца, свои кандидатуры также зарегистрировали Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Владимир Жириновский (ЛДПР), Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Павел Грудинин (КПРФ), Борис Титов («Партия Роста») и Григорий Явлинский («Яблоко»).