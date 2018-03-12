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12 марта 2018
11 марта 2018
Главные новости Москвы
02:52  12 марта 2018 0

Илон Маск собирается испытать первый «марсианский» корабль в 2019 году

Изобретатель рассчитывает на общую поддержку со стороны предпринимателей и общественностиФОТО: Илон Маск, Instagram

Глава американской компании SpaceX Илон Маск рассчитывает, что первый полет корабля, который предназначен для освоения Марса, состоится в первом полугодии 2019 года. Об этом он заявил в ходе ежегодной ярмарки технологий SXSW в Остине (штат Техас).

«Мы строим первый марсианский или межпланетный корабль, который будет готов к кратким полетам к концу первой половины следующего года», — цитирует Life владельца компании Tesla.

Американский инженер рассказал, что надеется «на общую поддержку, вдохновение и добрую волю» со стороны общественности и предпринимателей. Отмечается, что стоимость проекта будет составлять около пяти миллионов долларов. Помимо этого, он добавил, что, как только «марсианский» корабль будет построен, то другие страны и компании получат наглядное подтверждение того, что это возможно. По его мнению, они смогут последовать этим же путем, пишут «Известия».

Напомним, владелец Tesla Илон Маск показал концепт подземного электробуса, который был разработан еще одной его компанией — The Boring Company. Транспортное средство способно двигаться в тоннелях под землей со скоростью до 150 миль в час (241 км в час). Миллиардер рассказал, что электробус сможет автоматические переключаться между лифтами и тоннелями.

Александр Черноскутов
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