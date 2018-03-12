Европротокол распространят на все ДТП без пострадавших

МВД России полностью поддержало идею о применении европротокола во всех дорожно-транспортных происшествиях без пострадавших, которую озвучил замглавы Минфина Алексей Моисеев.
«Госавтоинспекция заинтересована в расширении института европротокола, поскольку самостоятельное оформление ДТП участниками дорожного движения будет способствовать уменьшению нагрузки на сотрудников службы», — цитирует «Российская газета» пресс-центр МВД России.
Помимо этого, новая норма позволит сотрудникам ГИБДД сосредоточиться на исполнении служебных обязанностей, которые связаны с профилактикой, выявлением, а также пресечением правонарушений в области дорожной безопасности.
Отметим, что в настоящее время применение европротокола возможно, если в ДТП нет пострадавших и участвовали только две машины. Также у двух сторон должно быть единое мнение относительно причин аварии. Во всех остальных случаях аварию должны оформлять сотрудники ГИБДД.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон, который увеличивает лимит выплат по ОСАГО в рамках европротокола с пятидесяти до ста тысяч рублей. Планируется, что закон вступит в силу уже 1 июня этого года, а норма о возможности разногласий участников ДТП — 1 октября 2019 года.