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30 декабря 2017
12:28  30 декабря 2017 0

Выплаты по ОСАГО при аварии увеличатся вдвое

Аппаратное совещание у главы города. Челябинск, транспорт, парковка, автомобили
Для водителей расширили возможности оформления аварий по европротоколуФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий лимит выплат по ОСАГО при самостоятельном оформлении ДТП без вызова автоинспектора. Теперь лимит ущерба автомобилю, который водитель сможет заявить в страховую компанию по европротоколу, будет увеличен с 50 тысяч рублей до 100 тысяч.

Кроме того, ДТП будет возможно оформить по европротоколу, даже если участники аварии не пришли к единому мнению о том, кто является виновником, пишет ТАСС. Если раньше в таком случае надо было вызывать ГИБДД, то сейчас водителям нужно будет зафиксировать факт происшествия и координаты машин в момент аварии с помощью ГЛОНАСС либо с помощью фотосъемки. Данные нужно будет передать в «автоматизированную информационную систему обязательного страхования».

Планируется, что закон вступит в силу 1 июня 2018 года, а норма о возможности разногласий участников ДТП — 1 октября 2019 года.

Ранее «URA.RU» писало о том, что в 2017 году в России выявили 727 интернет-ресурсов, которые торговали поддельными электронными полисами ОСАГО по цене гораздо ниже обычной. Такие документы в базу не занесены, поэтому получить возмещение ущерба при аварии по ним невозможно. Агентство Nation News писало, решить проблему фальшивых полисов автогражданки поможет новая форма ОСАГО, в которой будет предусмотрен QR-код. Благодаря графическому знаку информацию о договоре страхования можно будет оперативно получать на портале Российского союза автостраховщиков в онлайн-режиме.

Виктор Дорофеев
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