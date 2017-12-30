Выплаты по ОСАГО при аварии увеличатся вдвое

Президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий лимит выплат по ОСАГО при самостоятельном оформлении ДТП без вызова автоинспектора. Теперь лимит ущерба автомобилю, который водитель сможет заявить в страховую компанию по европротоколу, будет увеличен с 50 тысяч рублей до 100 тысяч.
Кроме того, ДТП будет возможно оформить по европротоколу, даже если участники аварии не пришли к единому мнению о том, кто является виновником, пишет ТАСС. Если раньше в таком случае надо было вызывать ГИБДД, то сейчас водителям нужно будет зафиксировать факт происшествия и координаты машин в момент аварии с помощью ГЛОНАСС либо с помощью фотосъемки. Данные нужно будет передать в «автоматизированную информационную систему обязательного страхования».
Планируется, что закон вступит в силу 1 июня 2018 года, а норма о возможности разногласий участников ДТП — 1 октября 2019 года.
Ранее «URA.RU» писало о том, что в 2017 году в России выявили 727 интернет-ресурсов, которые торговали поддельными электронными полисами ОСАГО по цене гораздо ниже обычной. Такие документы в базу не занесены, поэтому получить возмещение ущерба при аварии по ним невозможно. Агентство Nation News писало, решить проблему фальшивых полисов автогражданки поможет новая форма ОСАГО, в которой будет предусмотрен QR-код. Благодаря графическому знаку информацию о договоре страхования можно будет оперативно получать на портале Российского союза автостраховщиков в онлайн-режиме.