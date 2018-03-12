Здание горит уже несколько часов
Ранним утром 12 марта в Тюмени загорелось здание на улице Герцена, в котором расположен ресторан «Дом еды». На тушение пожара прибыли спасатели 32-го отряда регионального управления Федеральной противопожарной службы.
Сообщение о возгорании поступило в 4:55 по местному времени, сообщили в ГУ МЧС России по Тюменской области. Двухэтажное здание относится к третьей степени огнестойкости. Справиться с огнем спасатели пытаются до сих пор, передает корреспондент «URA.RU». В тушении пожара задействован 41 человек личного состава и 17 единиц спецтехники МЧС. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.
1/4