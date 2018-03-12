Главного врача Серовской городской больницы Ивана Болтасева застукали с сигаретой в зубах в своем кабинете. Местная газета опубликовала соответствующее видео.
«Читатели „Глобуса“ поделились с редакцией интересным видео, на котором видно: главный врач Серовской городской больницы Иван Болтасев (или его брат-близнец) курит в помещении больницы», — пишет «Глобус».
Ни для кого не секрет, что многие врачи курят. Тем не менее, Болтасев позиционировал себя как борца с этой привычкой. В частности, в декабре 2017 года на пресс-конференции Болтасев рассказывал о том, как он борется с курением в больнице. Он объяснял, что несмотря на то, что на территории медицинского учреждения запрещено курить, он сам сталкивался с пациентами, которые курят на лестничных площадках. По словам главврача, он даже жаловался в Госпожнадзор на курящих пациентов, чтобы в больнице проводили рейды и ловили нарушителей.
После того, как «человека, похожего на главврача», застали с сигаретой в собственном кабинете, местные журналисты безуспешно пытались поговорить с Болтасевым, но он отказывался, ссылаясь на занятость. Корреспонденту «URA.RU» также не удалось дозвониться до Ивана Болтасева. В пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области пообещали прокомментировать курение своего сотрудника на рабочем месте позже.