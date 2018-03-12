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12 марта 2018
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Главные новости Свердловской области
12:36  12 марта 2018 7

Главврача свердловской больницы застали курящим в своем кабинете. ВИДЕО

Борец с курением Болтасев сам попался с сигаретой в неположенном местеФото: сгб1.рф

Главного врача Серовской городской больницы Ивана Болтасева застукали с сигаретой в зубах в своем кабинете. Местная газета опубликовала соответствующее видео.

«Читатели „Глобуса“ поделились с редакцией интересным видео, на котором видно: главный врач Серовской городской больницы Иван Болтасев (или его брат-близнец) курит в помещении больницы», — пишет «Глобус».

Ни для кого не секрет, что многие врачи курят. Тем не менее, Болтасев позиционировал себя как борца с этой привычкой. В частности, в декабре 2017 года на пресс-конференции Болтасев рассказывал о том, как он борется с курением в больнице. Он объяснял, что несмотря на то, что на территории медицинского учреждения запрещено курить, он сам сталкивался с пациентами, которые курят на лестничных площадках. По словам главврача, он даже жаловался в Госпожнадзор на курящих пациентов, чтобы в больнице проводили рейды и ловили нарушителей.

После того, как «человека, похожего на главврача», застали с сигаретой в собственном кабинете, местные журналисты безуспешно пытались поговорить с Болтасевым, но он отказывался, ссылаясь на занятость. Корреспонденту «URA.RU» также не удалось дозвониться до Ивана Болтасева. В пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области пообещали прокомментировать курение своего сотрудника на рабочем месте позже.

Александр Лукманов
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