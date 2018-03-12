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Главные новости Челябинской области
13:45  12 марта 2018 1

Следователи определят, кто пытался очернить активистов «СтопГОКа» тогда же, когда суд вынесет решение по делу

Митинг против строительства Томинского ГОК. Челябинск, томинский гок, стоп гок, куб, стопгок
Лидер движения связывает «наезды» на его супругу со своей общественной деятельностьюФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следственные органы СК РФ по Челябинской области проводят проверку по факту появления надписей, порочащих честь мирового судьи Копейска Ирины Московец, и листовок против одного из лидеров «СтопГОКа» Сергея Белогорохова. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе управления. Проверка продлится месяц.

Ирина Московец — супруга одного из лидеров движения «СтопГОК» Василия Московца, и этот инцидент общественник связывает со своей деятельностью. Листовки «Худший судья Копейска» на стенах мирового участка, где работает Ирина Московец, были вывешены еще 25 февраля. Через несколько дней в подъезде дома, где живут супруги, и на стенах мирового участка появились такие же надписи, сделанные черной краской. В пресс-службе Челябинского облсуда инцидент комментировать не стали.

Ранее «URA.RU» сообщало, что 9 марта в Челябинске появились листовки с изображением еще одного лидера «СтопГОКа» Сергея Белогорохова, с обвинением общественника в педофилии. Белогорохов подал заявления в полицию и Следственный комитет. В движении «СтопГОК» считают, что речь идет о провокации, направленной против экологической организации.

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Эксперты выдвигают разные версии появления листовок, от «самострела» до попытки внести раскол в руководство движения. В последние недели движение стремительно теряет поддержку горожан — его акции посещают все меньше южноуральцев. Очевидная несправедливость в адрес активистов могла бы вернуть к ним внимание. Впрочем, нельзя исключать и «головокружения от успехов» оппонентов «СтопГОКа», которые, видя кризис в организации, захотели добить противников.

«Я думаю, что это третья сила, — считает политтехнолог Сергей Клесун. — Та, что знает, какие технологии использовались раньше, на выборах. Тем же бывшим вице-губернатором Олегом Грачевым, например. Но сейчас Грачев работает в РМК, и ему невыгодны подобные технологии. А третьей силой может быть бывший вице-губернатор Николай Сандаков, пытающийся подмять под себя все экологические движения». Интересно, что следственная проверка закончится в то же время, когда ожидается вынесение приговора Сандакову, обвиняемому в совершении коррупционных преступлений.

Альбина Золотухина
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