13:45 12 марта 2018 1

Лидер движения связывает «наезды» на его супругу со своей общественной деятельностью Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следственные органы СК РФ по Челябинской области проводят проверку по факту появления надписей, порочащих честь мирового судьи Копейска Ирины Московец, и листовок против одного из лидеров «СтопГОКа» Сергея Белогорохова. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе управления. Проверка продлится месяц.

Ирина Московец — супруга одного из лидеров движения «СтопГОК» Василия Московца, и этот инцидент общественник связывает со своей деятельностью. Листовки «Худший судья Копейска» на стенах мирового участка, где работает Ирина Московец, были вывешены еще 25 февраля. Через несколько дней в подъезде дома, где живут супруги, и на стенах мирового участка появились такие же надписи, сделанные черной краской. В пресс-службе Челябинского облсуда инцидент комментировать не стали.

Ранее «URA.RU» сообщало, что 9 марта в Челябинске появились листовки с изображением еще одного лидера «СтопГОКа» Сергея Белогорохова, с обвинением общественника в педофилии. Белогорохов подал заявления в полицию и Следственный комитет. В движении «СтопГОК» считают, что речь идет о провокации, направленной против экологической организации.

Эксперты выдвигают разные версии появления листовок, от «самострела» до попытки внести раскол в руководство движения. В последние недели движение стремительно теряет поддержку горожан — его акции посещают все меньше южноуральцев. Очевидная несправедливость в адрес активистов могла бы вернуть к ним внимание. Впрочем, нельзя исключать и «головокружения от успехов» оппонентов «СтопГОКа», которые, видя кризис в организации, захотели добить противников.

«Я думаю, что это третья сила, — считает политтехнолог Сергей Клесун. — Та, что знает, какие технологии использовались раньше, на выборах. Тем же бывшим вице-губернатором Олегом Грачевым, например. Но сейчас Грачев работает в РМК, и ему невыгодны подобные технологии. А третьей силой может быть бывший вице-губернатор Николай Сандаков, пытающийся подмять под себя все экологические движения». Интересно, что следственная проверка закончится в то же время, когда ожидается вынесение приговора Сандакову, обвиняемому в совершении коррупционных преступлений.