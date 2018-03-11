Челябинск живет по учебникам PR-войны: атаки, провокации, подставы

18:17 11 марта 2018 0

Массовые митинги в Челябинске — в прошлом (на фото март 2017-го). Снова собрать людей может только очевидная несправедливость, которая может быть настоящей, а может — провокацией Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В длинные и спокойные весенние каникулы информационная повестка в Челябинской области была взбудоражена сообщениями об акциях устрашения в адрес активиста движения «СтопГОК» Сергея Белогорохова. Движение ставит своей целью не допустить строительство Томинского ГОКа под Челябинском, проекта «Русской медной компании».

Листовки с обвинениями Белогорохова в педофилии появились 9 марта. При этом авторы листовок предлагают расправиться с «педофилом» на месте. Помимо этого на здании, где работает супруга Белогорохова, появились оскорбительные надписи, в которых ту обвиняют в убийстве ребенка в результате ДТП.

Такие надписи появились на здании суда, где работает супруга лидера движения Фото: скриншот фото портала 74.Ru. Автор оригинального снимка: Илья Бархатов

«Я 9 марта подал заявление в отдел полиции Центрального района Челябинска, а затем еще и в Курчатовский район, — сообщил „URA.RU“ Сергей Белогорохов. — Мне сообщили, что в понедельник, 12 марта, это все передадут в следственный комитет. Я не стал дожидаться и сам подал заявление в следственный отдел».

Акция против Белогорохова вызывает удивление, поскольку с конца 2017 года движение находится в затяжном кризисе: каждая новая акция собирает все меньше участников. Неделю назад активисты утверждали, что получили внимание 1,5 тыс. челябинцев, тогда как очевидцы говорили о трех сотнях. Интерес к «СтопГОКу» снижается, поскольку РМК согласилась на значительные технические изменения проекта и провела масштабную информационную кампанию, объясняющую, что смог в Челябинске — результат работы совсем иных предприятий.

Такие листовки появились на стенах домов Фото: скриншот группа Стоп Гок ВКонтакте

«В свое время я сам стал объектом такой атаки, когда расклеили подобные листовки с моим изображением, как педофила, — напомнил «URA.RU» политолог Андрей Лавров. — Я до сих пор уверен, что это были игры МГЕР («Молодой гвардии «Единой России»). Если, предположим, и сейчас их история, и, условно допустим, что они играют на РМК, то это уже просто бессмысленно. Зачем добивать противника, если интерес к «Стоп-ГОКу» упал?»

Оппоненты «СтопГОКа» могли использовать такие методы: в Екатеринбурге, добиваясь нужного решения на общественных слушаниях по строительству храма Святой Екатерины, противников храма отталкивали бритые накачанные «братки». Строительство храма планируют те же спонсоры, что и строительство ГОКа.

Для Челябинской области акция с оскорблениями — не в новинку. В день выборов депутатов райсоветов Челябинска, в сентябре 2014 года, на одном из округов появились анонимные листовки, в которых указывалось, что кандидат от «Единой России» Сергей Таранин якобы педофил. «Черные технологии» не помогли, Таранин выиграл выборы. А его противником в округе был один из руководителей профсоюза «Содружество» Денис Гнеушев, недавно примкнувший к движению «Челябинск, дыши!» (создано Николаем Сандаковым, обвиняемым в коррупционных преступлениях, сейчас пытающимся перехватить у «СтопГОКа» экологическую повестку).

«[Акция против Белогорохова] похожа на „самострел“, но если это так, то выглядит очень глупо, — считает политолог Алексей Швайгерт. — Если против „СтопГОКа“ — то не вовремя и также глупо. Возможно, это разборки внутри самого движения». «СтопГОК» в 2017 году пережил несколько расколов: часть актива создала новое движение «АнтиСМОГ».

В беседе с корреспондентом «URA.RU» Сергей Белогорохов категорически отверг версию о расколе среди экологов: «У нас нет одного или двух лидеров. Все решения принимаются коллегиально», — пояснил он.

«Кто бы это ни сделал, то совершил грубую ошибку, — рассказал „URA.RU“ политолог Алексей Ширинкин. — Если это сделали оппоненты „СтопГОКа“, и данный факт вскроется, сами оппоненты станут уязвимей. Если это сделали те, кто причастен к движению, то их такой поступок не красит. Повестку они „загрязнили“».