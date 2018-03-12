В Зауралье открылась «Школа настоящих мужчин» — проект, который должен помочь мальчикам и юношам, растущим без отцов, адаптироваться к жизни. Участники проекта в неформальной обстановке будут общаться с успешными и состоявшимися мужчинами — привыкать к «правильной мужской компании».
Первая такая встреча уже состоялась — на нее пришли 16 подростков. Ребята мастерили арбалет, общались и знакомились друг с другом. В рамках «декады добрых дел» 12 марта подростки совместно с местным предпринимателем посетят одиноких бабушек и подарят им цветы, а 16 марта детей планируют свозить в приют для собак.
Создатели «Школы настоящих мужчин» — Ассоциация библиотекарей Кургана. Школу удалось открыть благодаря президентскому гранту в 1,4 млн рублей. Проект уникален для региона: помимо помощи мальчикам, он должен в целом поднять престиж отцовства в Зауралье и внедрить систему мужского наставничества. По задумке организаторов, каждую неделю подростки, которые захотят принять участие в проекте, будут вместе с наставниками читать и обсуждать книги и фильмы, играть в футбол, кататься на коньках, учиться что-то мастерить, ремонтировать и даже готовить, учить уроки и просто советоваться по важным для мальчиков вопросам. Возможно, наставники будут поддерживать подопечных на протяжении всего взросления.
Бесплатно принять участие в проекте могут юноши с 10 до 14 лет. Свое согласие стать наставниками уже дали представители полиции, военных структур, мужчины-педагоги, предприниматели и просто активные горожане. Организаторы надеются, что ряды наставников будут пополняться.