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12 марта 2018
17:54  12 марта 2018 0

Хоккеистов «Югры» исключат из КХЛ

Домашний матч команды
«Мамонтов» не возьмут в следующий сезон КХЛФото: Евгений Листюк © URA.RU

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) не допустит до следующего сезона ханты-мансийский клуб «Югра» и тольяттинскую «Ладу». Об этом сообщает «Спорт- экспресс» со ссылкой на свои источники.

Издание подчеркивает, что ХК «Югра» «исключат в любом случае», клубу не поможет «невнятная медиаактивность с призывом „не убивать самобытный клуб“». За звание чемпиона КХЛ в следующем сезоне будут бороться 25 клубов. Официальный список участников лига должна объявить 27 марта.

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Фанаты, общественники и политики ранее раскритиковали деятельность спортивного клуба и даже предложили перенести базу «Югры» в Сургут или вовсе закрыть клуб. В марте 2017 года в КХЛ был поднят вопрос об исключении «Югры» из лиги, однако этого не произошло.

Как ранее писало «URA.RU», хоккейный клуб «Югра» был основан при прежнем губернаторе Александре Филипенко, который пытался создать в Ханты-Мансийске богатую инфраструктуру, не уступающую крупным городам. Из бюджета ежегодно на содержание команды выделяется порядка 700-800 млн рублей. При этом клуб три года подряд не может выйти в зону плей-офф, занимая нижние строчки турнирной таблицы. В сезоне КХЛ 2017 года «мамонты» поставили собственный антирекорд, допустив пять поражений подряд.

За последние несколько сезонов клуб оказался вовлечен в ряд скандалов — сменились четыре тренера, а постоянные кадровые перестановки сопровождались конфликтами, в том числе финансовыми.

К 8 Марта клубы КХЛ запустили поздравительный флешмоб. В честь любимых женщин московский СКА закрутил на льду восьмерку. Акцию армейцев подхватили другие клубы, пишет «Национальная служба новостей».

Наталья Михалева
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