Сознание Табакова прояснилось после потери памяти

Олег Табаков лежит в больнице с 27 ноября
Состояние актера Олега Табакова, попавшего в больницу в конце ноября, улучшилось. Об этом стало известно РЕН ТВ.
По данным телеканала, сознание артиста «остается ясным, он ориентируется в пространстве и времени» и реагирует на внешние раздражители. Уточняется, что Табаков находится «в стабильном, но тяжелом состоянии». В конце декабря Табакова ввели в искусственную кому, чтобы снять нагрузку с внутренних органов. Это сделали после того, как он пришел в сознание и никого не узнавал, сообщает телеканал 360.
82-летний актер и режиссер находится в больнице с конца ноября прошлого года. У него выявили сепсис и «синдром глубокого оглушения».