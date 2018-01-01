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02 января 2018
01 января 2018
Главные новости Москвы
20:09  01 января 2018 1

Сознание Табакова прояснилось после потери памяти

Презентация Шоу-рума ЭКСПО-2020 в ТРУ Гринвич, табаков олег
Олег Табаков лежит в больнице с 27 ноябряФото: Александр Мамаев © URA.RU

Состояние актера Олега Табакова, попавшего в больницу в конце ноября, улучшилось. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По данным телеканала, сознание артиста «остается ясным, он ориентируется в пространстве и времени» и реагирует на внешние раздражители. Уточняется, что Табаков находится «в стабильном, но тяжелом состоянии». В конце декабря Табакова ввели в искусственную кому, чтобы снять нагрузку с внутренних органов. Это сделали после того, как он пришел в сознание и никого не узнавал, сообщает телеканал 360.

82-летний актер и режиссер находится в больнице с конца ноября прошлого года. У него выявили сепсис и «синдром глубокого оглушения».

Ольга Дудорова
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