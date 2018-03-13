В Кургане обжалуют приговор застройщику, из-за которого прошли обыски в мэрии

Курганский областной суд во вторник, 13 марта, рассмотрит апелляцию по делу застройщика Алексея Богомолова, которого обвиняют в махинациях с земельными участками. Приговор требует обжаловать как сторона обвинения, так и защита.
Застройщик Алексей Богомолов приговорен к двум с половиной годам колонии-поселения за махинации с земельными участками в Кургане. Представителям прокуратуры наказание кажется слишком мягким, они требуют отправить бизнесмена в колонию. В свою очередь, адвокаты обвиняемого настаивают на его оправдании.
Алексей Богомолов признан виновным в двух эпизодах причинения ущерба муниципалитету (пункт «б» статьи 165 УК РФ) при получении земельных участков в Кургане. Ущерб, по данным обвинения, составил более 20,5 млн рублей. Вина предпринимателя в даче взяток чиновникам осталась недоказанной. Также оправданы чиновники, которые фигурировали в уголовном деле, — замдиректора городского департамента ЖКХ Владимир Вертунов, начальник отдела учета и охраны объектов культурного наследия областного правительства Дмитрий Бровко и бывшая заведующая отделом архитектуры и градостроительства городского департамента архитектуры Светлана Ковешникова. Напомним, чиновники были задержаны после возбуждения уголовного дела и ареста Богомолова, тогда же в мэрии прошли обыски.