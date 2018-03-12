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13 марта 2018
12 марта 2018
23:31  12 марта 2018 1

Путин рассказал, какое мороженое считает самым вкусным

Визит Президента РФ Владимира Путина на
У президента есть любимый вид лакомстваФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин назвал самое вкусное мороженое в России. Глава государства оказался солидарен в этом вопросе с фермером из ФГБНУ «Национальный центр зерна им. Лукьяненко» в Краснодаре, который посетил в понедельник, 12 марта.

Во время посещения центра глава государства общался с фермерами предприятия. Один из них рассказал, что занимается производством молока, которое поставляет Кореновскому молочному комбинату. «Кореновский комбинат, где лучшее мороженое в России производится», — заметил другой участник беседы. «Здесь я с вами согласен. Самое вкусное», — отметил Путин.

Мороженое этого кубанского комбината президент попробовал во время посещения авиасалона «МАКС» в подмосковном Жуковском летом 2017 года. Съев лакомство, Путин порекомендовал журналистам тоже не проходить мимо, напоминает информагентство Nation News. А в сентябре 2016 года российский президент подарил председателю КНР Си Цзиньпину коробку мороженого, напоминает RT.

Наталья Михалева
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