В Челябинске воспитатель детского сада накормила ребенка супом с его же рвотой

01:53 13 марта 2018 0

Воспитатель якобы сама рассказала о произошедшем одному из родителей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Челябинске воспитатель детского сада накормила ребенка супом с его собственной рвотой. Причем о произошедшем она сама рассказала матери одного из воспитанников дошкольного учреждения.

По словам последней, ребенка вырвало в тарелку с супом, однако вместо того, чтобы оказать помощь, воспитатель начал кормить ребенка этой массой. Дочь родителя, которому довелось первому узнать о произошедшем, подтвердила эту информацию — в тот момент она сидела рядом с пострадавшим ребенком. Из-за увиденного ей на протяжении двух месяцев становилось плохо при виде еды. Причем проблемы с желудком продолжаются до сих пор, пишет Life.

Прокуратура уже разбирается в ситуации, причем родители написали еще одно заявление. В нем они сообщили о несправедливых денежных поборах: деньги якобы тратятся на неопределенные нужды, и отчетов о расходах администрация учреждения не предоставляет.