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13 марта 2018
12 марта 2018
08:28  13 марта 2018 0

Страны ЕС начали инвестировать в российский Крым

Севастополь и Симферополь. 2014 - 2016. Крым, набережная, крым, севастополь, бухта, памятник погибшим кораблям
Европейский бизнес решил не дожидаться окончания «войны санкций»Фото: Константин Михальчевский © URA.RU
новость из сюжета:
Три года российскому Крыму
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Официальная делегация представителей властных и деловых кругов Бельгии впервые с 2014 года посетит Крым. На IV Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ) бельгийцы намерены обсудить участие в модернизации портов полуострова, в которую готовы вложить десятки миллионов евро.

«Крым дает много возможностей для развития бизнеса. Я еду на полуостров, чтобы привлечь инвестиции в сферу портовой инфраструктуры. Мы планируем вложить более 50 млн евро, — рассказал „Известиям“ торговый советник порта Антверпена, владелец логистической компании Flanders Maritime Port Services Петр Вергаувен. — Сейчас необходимо развивать связи между крымскими портами и Антверпеном, вторым по величине морским логистическим узлом в Европе».

Также бельгийцы намерены предложить проекты по производству стройматериалов и в сфере коммерческой недвижимости. Депутат федерального парламента Бельгии Филипп Девинтер прямо заявил, что поездка в Крым — сигнал к пересмотру проводимой Евросоюзом санкционной политики. Последнее происходит уже явочным порядком. Так, инвесторы из Ирландии намерены вложить около 100 млн евро в девелоперские проекты, включая строительство отелей. Предприниматели из Италии будут строить на полуострове жилые комплексы — проект «Итальянская деревня» предполагается завершить к 2020 году.

В самом Крыму порекомендовали ЕС ввести санкции против Украины и лично президента Петра Порошенко, сообщает «Федеральное агентство новостей». Это, по мнению властей республики, эффективнее всего приведет к урегулированию ситуации вокруг полуострова. По итогам референдума в марте 2014 года, за воссоединение Крыма с Россией высказались более 95 процентов его жителей, напоминает «Национальная служба новостей».

Владимир Васин
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