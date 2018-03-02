Звезда «Реальных пацанов» просится на работу в администрацию Перми

14:16 02 марта 2018 2

Зоя Бербер недовольна положением дел в родном городе Фото: Личная страница Зои Бербер в instagram

Пермская актриса Зоя Бербер выразила желание работать в администрации столицы Прикамья. Звезда сериала «Реальные пацаны» уверена, что ей удастся возродить угасающую культурную жизнь в любимом городе.

«Я бы с удовольствием в будущем пошла в администрацию нашего города. Организация фестивалей, культурной жизни — все-таки культура воспитывает. В Перми сейчас не проходят фестивали — я бы с удовольствием их возродила. Пермь — это все-таки мой дом, я люблю Москву, но номер один всегда будет родной город», — заявила Бербер в интервью журналу Ligio.

Актриса также отметила, что многим обязана родному городу. По словам Бербер, жители Перми живут по своим правилам и законам, благодаря которым в каждом человеке воспитывается «пацанская смелость и искренность к банальным вещам».

Ранее «URA.RU» рассказывало о новом образе Бербер, поразившем поклонников. Неожиданно для всех актриса на время стала брюнеткой. Фотография набрала свыше 40 тысяч лайков, а разгоряченные споры между комментаторами продолжаются до сих пор.