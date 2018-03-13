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13 марта 2018
09:30  13 марта 2018 10

Зарплаты учителей в Москве выросли до 90 тысяч

Начало учебного года в гимназии №212
В регионах пока таких зарплат нетФото: Анна Майорова © URA.RU

Средние зарплаты учителей московских школ в феврале 2018 года выросли до 90 тысяч рублей, также увеличились доплаты за классное руководство — с 6 до 13 тысяч рублей. Такую информацию сообщил руководитель столичного департамента образования Исаак Калина в интервью «Говорит Москва».

Он заявил, что в текущем году ожидается и поднятие нижней планки зарплат учителей — с 64 до 68 тысяч рублей. По словам главы департамента, в прошлом году практически все школы Москвы выполнили обязательства по нижней планке — только 130 учителей в столице получают меньше 64 тысяч. «Это, как правило, учителя, которые работают не на полную нагрузку. Например, достигшие пенсионного возраста», — пояснил Калина.

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин объяснил существенное увеличение зарплат бюджетников в России. По его словам, это связано с выполнением «майских указов» президента, подразумевающих рост заработных плат врачей и научных работников до 200% по отношению к средней по региону, писало «Федеральное агентство новостей».

Ранее в Кургане учителя одной из школ в видеообращении Владимиру Путину заявили о готовности приостановить свою работу из-за невыплаты стимулирующей части зарплаты. Как сообщало «URA.RU», работники уверены, что почти два года недополучали до 30% от своей зарплаты.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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