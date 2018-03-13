Бастрыкин направил в ХМАО своего заместителя для личного приема югорчан

Заместитель председателя Следственного комитета РФ Илья Лазутов проведет личный прием граждан в Ханты-Мансийске. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе регионального управления СК.
Личный прием состоится в среду, 14 марта, в помещении следственного управления СКР по ХМАО в Ханты-Мансийске. Генерал-лейтенант Илья Лазутов ранее возглавлял Главное следственное управление Следственного комитета по Северо-Кавказскому федеральному округу. Его прочат в первые заместители Александра Бастрыкина. Лазутов также известен участием в расследовании громких коррупционных дел, например, в правительстве Марий Эл.
Ранее сам Александр Бастрыкин четыре раза, с конца 2016 года, посещал Югру. В начале 2018-го он направил в ХМАО старшего следователя по особо важным делам при председателе СКР полковника юстиции Романа Нестерова. Силовик по прозвищу «суперследователь» занимается резонансным делом по ДТП, при котором погибли юные спортсмены из Нефтеюганска.