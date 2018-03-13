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11:04  13 марта 2018 1

Бастрыкин направил в ХМАО своего заместителя для личного приема югорчан

Зам Бастрыкина Илья Лазутов приехал в ХМАО, чтобы встретиться с местными жителямиФото: Следственный комитет РФ

Заместитель председателя Следственного комитета РФ Илья Лазутов проведет личный прием граждан в Ханты-Мансийске. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

Личный прием состоится в среду, 14 марта, в помещении следственного управления СКР по ХМАО в Ханты-Мансийске. Генерал-лейтенант Илья Лазутов ранее возглавлял Главное следственное управление Следственного комитета по Северо-Кавказскому федеральному округу. Его прочат в первые заместители Александра Бастрыкина. Лазутов также известен участием в расследовании громких коррупционных дел, например, в правительстве Марий Эл.

Ранее сам Александр Бастрыкин четыре раза, с конца 2016 года, посещал Югру. В начале 2018-го он направил в ХМАО старшего следователя по особо важным делам при председателе СКР полковника юстиции Романа Нестерова. Силовик по прозвищу «суперследователь» занимается резонансным делом по ДТП, при котором погибли юные спортсмены из Нефтеюганска.

Антон Степыгин
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