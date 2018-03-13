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Главные новости Тюменской области
11:30  13 марта 2018 0

В Тюменской области ждут повторения страшного паводка. «Закрепите все, что может уплыть»

Визит министра ЧС РФ Владимира Пучкова в пострадавший от паводка Ишим. Тюменская область, наводнение ишим
За последние пару лет Ишим попадал в зону подтопленияФото: Николай Бастриков © URA.RU
новость из сюжета:
Наводнение в Ишиме
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Спасатели предупреждают о возможном паводке в Тюменской области в связи с установлением теплой весенней погоды на Урале. В пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС России «URA.RU» рассказали, как получить минимальный ущерб от природной стихии.

В ведомстве отметили, что интенсивное таяние снега в населенных пунктах и разлив малых рек может нанести вред инфраструктуре и имуществу граждан, а также их жизни и здоровью. Сотрудники МЧС рекомендуют жителям заранее перенести запасы продуктов питания в места, где вода их не достанет, и подготовить мешки с песком для направления потоков воды. Среди других советов — приподнять электрические приборы от пола, найти место, куда в случае потопа можно будет согнать скотину и разместить домашних питомцев. Необходимо также вывезти снег со двора, очистить канавы и сточные желоба. «Во дворе необходимо закрепить все предметы, которые могут уплыть», — предупредили в ведомстве.

«Следите за прогнозами погоды и не игнорируйте рекомендации специалистов. Держите под рукой номер управления по делам ГО и ЧС при администрации вашего муниципалитета, телефон Единой дежурно-диспетчерской службы муниципалитета и старосты населенного пункта», — посоветовали спасатели. В пресс-службе добавили, что, если ситуация угрожает жизни и здоровью человека, следует незамедлительно звонить в пожарно-спасательную службу МЧС России по номеру 101.

Напомним, в Ишиме Тюменской области уже два года подряд весной происходит аномальное наводнение. В 2017 году власти города объявили режим ЧС, были затоплены сотни домов и эвакуированы более тысячи человек. После паводка 2016 года ситуацию взял под контроль президент РФ Владимир Путин, писало «URA.RU».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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